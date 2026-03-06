Francesco sotto vetro | la Chiesa che espone le ossa e dimentica il Vangelo – di Gianni Urso

In una chiesa, le ossa di un santo sono state collocate sotto vetro, attirando l’attenzione di fedeli e visitatori. La decisione di esporre queste reliquie ha suscitato alcune riflessioni sulla relazione tra i gesti materiali e il messaggio del Vangelo. La presenza delle ossa si inserisce in un contesto di esposizione e venerazione, mentre il testo di San Francesco ricorda il suo impegno tra i lebbrosi.

