Francesco Pellegrino ritorna a giocare con Treviso Basket in vista del derby contro Reyer Venezia al Palaverde. La squadra si prepara alla partita con alcuni aggiornamenti sul roster e sulla condizione dei giocatori. La partita si svolgerà nelle prossime ore, e le due squadre sono pronte a scendere in campo.

In vista del derby al Palaverde tra la Nutribullet Treviso Basket e la Reyer Venezia, la squadra affronta la sfida con una serie di aggiornamenti mirati a rafforzare la tenuta difensiva e l’efficacia offensiva nelle dieci gare residue. l’introduzione di elementi chiave, insieme al recupero di giocatori importanti, definisce una cornice pronta a rispondere alle esigenze di una stagione cruciale e adesso meno incerta sul piano della classifica. Francesco Pellegrino è tornato ad allenarsi con la squadra e sarà disponibile per la gara di domenica, dopo aver superato un problema alla caviglia. questo recupero contribuisce a definire la nuova identità della Nutribullet e a offrire una soluzione in più al coach nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Francesco Pellegrino torna in campo con la Treviso Basket

Treviso Basket punta sui rientri di Macura e Pellegrino senza nuovi acquistiLa preparazione della Nutribullet Treviso Basket prosegue in ottica della gara interna in programma lunedì alle 20:30 contro Milano.

Aquila Trento torna in campo per lo scrimmage contro TrevisoSi avvicina una sfida di rilevanza strategica tra due squadre in cerca di continuità: Dolomiti Energia Trentino affronta Nutribullet Treviso in una...

Approfondimenti e contenuti su Francesco Pellegrino.

Discussioni sull' argomento Concerto del corpo musicale di San Pellegrino; Sacrificio per indossare la divisa, le storie di cinque allievi calabresi; Il cuore di Taviano nelle istituzioni: una due giorni che lascia il segno :: Segnalazione a Lecce; La vita non finisce qui: davanti alle reliquie di San Francesco.

Il Dott. FRANCESCO PELLEGRINO, Urologo presso ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, riceve Sabato 7 Marzo a Trapani presso il Poliambulatorio San Michele. Queste alcune delle Prestazioni: Visita specialistica urologica Visita specialistica u - facebook.com facebook