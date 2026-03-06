Francesca Parlangeli rinnova con l'UYBA per un'altra stagione. La giocatrice continuerà a far parte del roster delle Farfalle nella prossima stagione, confermando così la sua presenza nel team. La società ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto, garantendo la continuità del gruppo per i mesi a venire. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

una conferma che rafforza la stabilità del progetto arriva dalla volley busto arsizio: francesca parlangeli resta nel roster delle farfalle per la stagione 202627, consolidando un asse affidabile tra reparto libero e gruppo tecnico. l’annuncio mette in evidenza una chiara linea di continuità, orientata a valorizzare atlete con esperienza e attaccamento alla maglia, in un percorso che punta a rafforzare la solidità dell’organico e la crescita quotidiana del team. nel ruolo di libero, parlangeli porta una capacità consolidata di ricezione e una lettura di gioco affidabile, elementi chiave per l’equilibrio del blocco difensivo. la presente conferma rafforza la sua presenza stabile nello starting roster e sottolinea la sua mentalità orientata al lavoro quotidiano, utile a sostenere la dinamica di squadra anche in periodi intensi di stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

