Francavilla | 10mila euro per fermare il precariato dei giovani

Il Consiglio comunale di Francavilla Fontana ha approvato il bilancio 2026, destinando 10 mila euro a sostegno dei giovani precari. La decisione mira a contrastare il fenomeno del lavoro temporaneo tra i giovani della città. La somma sarà utilizzata per iniziative e interventi specifici in favore dell’occupazione giovanile. Nessun dettaglio sulle modalità di distribuzione delle risorse o sui progetti previsti.

Il Consiglio comunale di Francavilla Fontana ha approvato il bilancio 2026, destinando risorse specifiche per contrastare il precariato giovanile. L'assessora Maria Giovanna Lupo guida un progetto che mira a collegare i giovani tra i 18 e i 35 anni alle imprese locali. Nel cuore della provincia, una nuova strategia si sta delineando per trasformare la realtà del lavoro locale. Non si tratta di promesse vuote, ma di un piano d'azione concreto finanziato con 10 mila euro iniziali, con l'obiettivo di aprire le porte degli studi professionali e delle aziende artigiane ai ragazzi che rischiano di lasciare il territorio. La data di riferimento è il 27 febbraio, quando il bilancio è stato formalizzato, ponendo le basi per un convegno previsto entro fine marzo o in prossimità della Pasqua.