Fortitudo serata nera a Livorno | la Libertas domina la Effe crolla 91-73

La Fortitudo Bologna ha subito una sconfitta pesante a Livorno contro la Libertas, che ha dominato l’incontro con un punteggio di 91-73. La squadra emiliana ha mostrato difficoltà durante tutta la partita, mentre i padroni di casa sono riusciti a mantenere il controllo del gioco. La serata si è conclusa con una vittoria netta per la Libertas, lasciando i bolognesi con poche speranze di recupero.

Una partita mai realmente in discussione all'Amedeo Modigliani Forum. Gli uomini di Caja pagano un primo tempo da incubo (54-24) e non riescono a completare la rimonta nonostante un moto d'orgoglio nella ripresa. Sorokas unico a salvarsi Una venerdì sera da dimenticare per la Flats Service Fortitudo Bologna, che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Livorno. La Bi.Emme Service Libertas si impone con un netto 91-73, frutto di un primo tempo dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, capaci di scavare un solco profondo trenta punti già all'intervallo lungo. L'avvio è un monologo livornese. La Effe appare contratta, subisce l'energia di Tiby (22 punti) e la fisicità di un Possamai impeccabile sotto canestro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Livorno, la Libertas domina la Reale Mutua TorinoUna sfida della Serie A2 tra Libertas Livorno e Reale Mutua Torino ha mostrato fin dall’avvio un predominio netto dei padroni di casa, capaci di... Libertas Livorno-Fortitudo Bologna: minuto per minuto e aggiornamenti in tempo realeUna partita di grande rilievo si prepara a riscaldare l’atmosfera presso l’Amedeo Modigliani Forum di Livorno, coinvolgendo due formazioni che... Altri aggiornamenti su Fortitudo serata nera a Livorno la.... Fortitudo, serata nera a Livorno: la Libertas domina, la Effe crolla 91-73Una partita mai realmente in discussione all'Amedeo Modigliani Forum. Gli uomini di Caja pagano un primo tempo da incubo (54-24) e non riescono a completare la rimonta nonostante un moto d'orgoglio ne ... bolognatoday.it Fortitudo da applausi, supera al fotofinish LivornoBologna, 7 dicembre 2025 - La Fortitudo torna a sorridere. Davanti al tutto esaurito del PalaDozza la formazione di Attilio Caja batte e raggiunge in classifica la Libertas Livorno, grazie ad una ... ilrestodelcarlino.it