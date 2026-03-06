Fortis Fondazione Edison | Nautica settore importante nell' economia italiana

La Fondazione Edison ha annunciato una collaborazione decennale con Confindustria Nautica, con cui ha condotto uno studio sull’andamento del settore nautico e il suo ruolo nell’economia italiana. La partnership, iniziata dieci anni fa, si concentra sull’analisi delle dinamiche del comparto e sulla sua rilevanza per il sistema economico nazionale. La collaborazione proseguirà con aggiornamenti periodici sui dati di settore.

Mialno, 6 mar. (Adnkronos) - "Collaboriamo con Confindustria Nautica ormai da dieci anni, compie quindi dieci anni questo studio congiunto sull'andamento del settore e sulla sua importanza nell'economia italiana. Un'importanza che è stata confermata anche dai dati del 2025 dal settore della nave da diporto in particolare dal ramo dei grandi yacht, uno dei settori portanti dell'economia italiana e del commercio estero dell'Italia". Queste le parole di Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison, all'incontro 'L'industria nautica: numeri, mercati e territori dati di mercato e analisi territoriale della filiera', organizzato da Confindustria Nautica a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

