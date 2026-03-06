Forte boato in città le case che tremano e la gente in strada | soccorsi sul posto E' giallo

Giovedì sera, intorno alle 21, i residenti di corso Porta Po e zone vicine hanno sentito un forte boato che ha fatto tremare le pareti delle case. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con ambulanze e forze dell'ordine che si sono recate sul posto per verificare la provenienza del rumore e l’eventuale danno. La causa dell’episodio resta ancora da chiarire.

Un boato fortissimo, tanto da far tremare i muri delle case. E’ quanto è stato avvertito dai residenti di corso Porta Po – e vie limitrofe – giovedì sera, poco dopo le 21.30. Una sorta di esplosione, che ha gettato nel panico gli inquilini dei palazzi del quartiere, scesi in strada per capire cosa fosse accaduto. In pochi minuti, sul posto sono anche giunti anche i vigili del fuoco con due camionette, un paio di pattuglie della polizia e un’ambulanza. I pompieri hanno, quindi, issato la scala e illuminato quasi a giorno la zona, per capire quale fosse il luogo esatto dell’esplosione. Dall’alto hanno, infatti, controllato le case affacciate sulla via, i tetti e i giardini interni (nel tratto compreso tra corso I Maggio e via Belvedere). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Forte boato e poi la deflagrazione: inferno di fuoco visibile per chilometri

