Formula 1 prove libere Gp Australia | risultati e classifica Leclerc | Siamo seconda o terza forza

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia di Formula 1, Oscar Piastri della McLaren ha segnato il miglior tempo, ottenendo il miglior risultato tra i piloti in pista. Leclerc ha dichiarato che la squadra si colloca tra seconda e terza forza in questa fase. La gara si svolge sul circuito di Albert Park a Melbourne, con le qualifiche in programma nei prossimi giorni.

Buona la prima per Oscar Piastri nel Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren ha chiuso con il miglior tempo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale della stagione sul circuito di Albert Park a Melbourne. Piastri ha fermato il cronometro sull’1’19”729, precedendo le Mercedes di Kimi Antonelli (+0.214) e George Russell (+0.320). Subito dietro le due Ferrari: quarto Lewis Hamilton (+0.321) e quinto Charles Leclerc (+0.562). Più staccate la Red Bull di Max Verstappen, sesta a oltre sei decimi, e la McLaren del campione del mondo Lando Norris, settimo con il tempo di 1’20”794. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

