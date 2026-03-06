Formula 1 | Piastri e poi le Mercedes ma le Ferrari sono competitive

La nuova stagione di Formula 1 è iniziata sul circuito di Melbourne. Durante le prove libere, Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo con la McLaren, mentre Lando Norris, suo compagno di squadra e campione del mondo in carica, non ha avuto risultati altrettanto positivi. Le Mercedes sono state tra le più veloci, mentre le Ferrari si sono dimostrate competitive sul tracciato australiano.

Nella prima giornata di prove libere in Australia miglior tempo della Mc Laren, ma i distacchi sono minimi. Domani alle 6 Hamilton e Leclerc vanno all’assalto della pole position Adesso i segreti sono svelati. La nuova Formula 1 ha iniziato il suo percorso sul circuito di Melbourne e il primo acuto nelle prove libere è stato di Oscar Piastri sulla Mc Laren mentre non è andato altrettanto bene il compagno di scuderia e campione del mondo in carica Lando Norris. Subito dietro le Mercedes con il nostro Kimi Antonelli che ha ottenuto il secondo tempo facendo meglio di Russell. E’ una stagione importante per il ragazzo emiliano che deve dimostrare di poter diventare la prima guida delle Merceds e competere per il titolo visto che le frecce d’argento sembrano molto competitive. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Formula 1: Piastri e poi le Mercedes ma le Ferrari sono competitive Piastri domina le libere a Melbourne, superando Mercedes e FerrariInizio di stagione con segnali concreti dai motori Mercedes: la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del... F1, Oscar Piastri si smarca: “Impossibile ripetere l’inizio di stagione dell’anno scorso, Ferrari e Mercedes sono davanti”Inizia, in casa per giunta, una annata di riscatto per Oscar Piastri? Il pilota nativo di Melbourne, infatti, si prepara per il Gran Premio... Ranking EVERY 2026 Formula 1 Driver's Junior Career! Una raccolta di contenuti su Formula 1 Piastri e poi le Mercedes ma.... Temi più discussi: F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e Ferrari c’è; Piastri realista o prudente? L'australiano 'disegna' le prime due file della griglia 2026 in F1; F1, GP Australia: Piastri davanti a Mercedes e Ferrari nelle FP2; F1, Leclerc e Piastri i più veloci nelle libere in Australia, Antonelli secondo. Piastri parte forte a Melbourne: day-1 F1, Mercedes in sciaOscar Piastri guida il day-1 a Melbourne: Mercedes in scia, Pirelli studia graining e mescole. Il primo giorno ufficiale della nuova stagione di Formula 1 si apre con un segnale chiarissimo: a Albert ... affaritaliani.it Cos’è successo nelle prove libere del GP Australia F1 2026: Ferrari brilla in FP1, lampo Piastri in FP2Ferrari subito forte con Leclerc e Hamilton nelle FP1 del GP d'Australia F1 2026, poi nelle FP2 arriva la risposta di McLaren e Mercedes con Piastri davanti ... fanpage.it C'è una pista costruita nel 1922 che fa ancora paura a tutto il mondo della Formula 1. Non è un ovale americano. Non è un circuito cittadino temporaneo. È l'Autodromo Nazionale di Monza, in mezzo al bosco della Brianza, a pochi chilometri da Milano. E detie - facebook.com facebook Inaugurata la nuova “Ala Formula” nella sezione Valentino della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, grazie al progetto “Spazio al Merito” sostenuto da Intesa Sanpaolo con il Programma Formula in collaborazione con @FondazioneCESVI #crowdfundi x.com