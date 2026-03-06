Lunedì sera si svolge la partita tra Paris Saint-Germain e Monaco, con tutte le formazioni ufficiali, statistiche aggiornate e le ultime notizie sulle due squadre. Sono disponibili anche streaming in diretta e approfondimenti sulle probabili formazioni. I tifosi possono seguire le anteprime tramite le piattaforme di TV e notizie online, oltre a consultare i pronostici preparati dagli esperti.

2026-03-05 17:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima della partita Paris Saint-Germain-Monaco. Venerdì sera il Paris Saint-Germain ospita il Monaco mentre la capolista della Ligue 1 cerca di rafforzare la propria posizione in testa alla classifica. Il PSG arriva in ottima forma in casa, avendo vinto nove delle ultime 10 partite di Ligue 1. La squadra di Luis Enrique ha dominato anche al Parco dei Principi, rimanendo imbattuta in casa in campionato in questa stagione. Le loro recenti esibizioni casalinghe sono state particolarmente convincenti. Il PSG ha vinto tre partite consecutive di campionato a Parigi con un punteggio complessivo di 11-0 e ha mantenuto la porta inviolata tre volte nelle ultime quattro partite di Ligue 1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni, statistiche e anteprime tra cui TV, live streaming, notizie sulle squadre e pronostici

Una raccolta di contenuti su Formazioni statistiche e anteprime tra....

Temi più discussi: Anteprima Inter - Bodø/Glimt, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; ANTEPRIMA PARTITA - NAPOLI vs TORINO 2, la vendetta, azzurri pronti a prendersi la rivincita, dopo il k o dell'andata; Anteprima Newcastle - Qaraba?, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Anteprima Leverkusen - Olympiacos, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni.

Anteprima Inter - Bodø/Glimt, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioniDove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni in vista della gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. it.uefa.com

Istruzione e formazioneCosa scelgono gli studenti al termine del primo ciclo di istruzione? Vediamo le statistiche nazionali e territoriali sui percorsi di istruzione e formazione in Italia dal termine del primo ciclo di ... raiscuola.rai.it