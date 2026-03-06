Form In | Confindustria Bergamo accoglie le nuove leve del sistema associativo nazionale

Confindustria Bergamo ha avviato un percorso di cinque giornate dedicate ai neoassunti del sistema associativo nazionale. Durante gli incontri, sono previste sessioni di formazione, visite alle aziende e momenti di confronto tra i partecipanti. L’obiettivo è accogliere i nuovi membri e favorire il rafforzamento della rete tra le imprese associate.

Il progetto, giunto alla 42ª edizione, ha coinvolto 34 giovani provenienti da tutta Italia, che hanno seguito un intenso percorso formativo, dove non sono mancati momenti di confronto con gli attori del territorio Cinque giornate di formazione, incontri e visite aziendali per accogliere i neoassunti del sistema Confindustria e rafforzare la rete associativa. È l’iniziativa nazionale “Form In”, che per la prima volta è stata ospitata a Bergamo. Una full-immersion che ha preso il via lunedì e si concluderà venerdì 6 marzo, per far conoscere ai partecipanti la vita associativa e l’eccellenza di un territorio guida per la manifattura e l’innovazione, favorire il confronto e il networking e rafforzare il senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Meglio maiale che sionista”. E queste sarebbero le nuove leve del Pd?Al direttore - Le scrivo perché nelle ultime ore mi sono trovato davanti a una frase che pensavo appartenesse a un’altra epoca, e invece circola...

Juventus, Torino e giovanissimi violenti: le nuove leve degli ultras tra i 30 indagati per gli scontri prima del derbyUno abita in Emilia, aveva appena compiuto 19 anni e, scappato in via Felice Romani, “cercava di opporre resistenza” contro gli agenti che l’avevano...