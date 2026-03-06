Forlimpopoli in festa | un albero per ogni nuovo nato

A Forlimpopoli domani si svolge la 34ª Festa dell’Albero, un evento che combina la celebrazione delle nascite con l’iniziativa di piantare un albero per ogni nuovo nato. La manifestazione coinvolge la comunità locale e rappresenta un momento di condivisione tra cittadini. La festa si svolge con la partecipazione di vari rappresentanti e si conclude con la piantumazione simbolica di alberi nel territorio.

È tempo di festeggiare le nuove vite e piantare radici, letteralmente. A Forlimpopoli domani prenderà il via la 34ª Festa dell’Albero, appuntamento tradizionale che unisce celebrazione della nascita dei bambini e impegno per l’ambiente. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, vede la collaborazione del Gruppo Funghi e Flora e del Gruppo Alpini e si terrà dalle 9 al bosco urbano dei nuovi nati, in località Sant’Andrea, in fondo a via Bertaccini. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a sabato 14. Durante la mattinata, per ogni bambino e bambina nato nel 2025 o adottato, verrà messa a dimora una piantina identificata da una targhetta con nome, cognome e data di nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

