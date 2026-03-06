A partire da domani, sabato 7 marzo, lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele” saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione. La restrizione si rende necessaria per permettere lavori sugli impianti tecnologici della galleria ‘Le Croci’, situata nel territorio comunale di Teora. Le variazioni al traffico resteranno in vigore fino a data da definirsi.

Nel dettaglio, fino a martedì 17 marzo, sarà chiusa al transito in orario diurno, esclusivamente in direzione di Lioni, la tratta in corrispondenza del km 28,500. La chiusura per lavori nel tunnel, in orario notturno, si estenderà poi all'intera tratta, anche in direzione di Contursi. Durante l'interdizione al transito, la circolazione verrà deviata su viabilità alternativa, con indicazioni in loco.

Anteprima24.it - Fondo Valle Sele: limitazioni alla circolazione per lavori in galleria

