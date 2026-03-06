Fondo amianto a Fincantieri | stop i soldi vanno alle vittime

Il governo ha annunciato che parte delle risorse del Fondo amianto sarà assegnata a Fincantieri, suscitando reazioni di protesta da parte di sindacati e opposizione. La decisione riguarda il trasferimento di fondi destinati alle vittime dell’amianto, ma le modalità e le implicazioni di questa scelta sono al centro del dibattito. La questione ha generato un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Il governo sta per destinare risorse del Fondo amianto a Fincantieri, una mossa che suscita indignazione immediata tra sindacati e opposizione. La norma, giunta al Parlamento come decreto, prevede un trasferimento di fondi pensati per le vittime verso l'azienda, accusata di responsabilità storiche nell'esposizione all'amianto. Cgil Veneto, Fiom e il Partito Democratico chiedono lo stop immediato alla proposta, definendola moralmente indecente. L'impatto diretto sul portafoglio delle famiglie risiede nel fatto che le risorse pubbliche vengono deviate dal risarcimento diretto alle vittime per coprire i debiti di un'impresa.