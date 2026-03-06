Fondi Mur alle università calabresi per Reggio Calabria stanziati 206 mila euro

Il ministero dell’università e della ricerca ha stanziato 206 mila euro per le università di Reggio Calabria, destinati al reclutamento di 46 ricercatori. Complessivamente, 1,3 milioni di euro sono stati assegnati alle università calabresi per finanziare nuove assunzioni di personale accademico. La somma rappresenta un intervento diretto nel settore dell’istruzione superiore nella regione.

Nel piano straordinario di reclutamento di ricercatori previsto dalla legge di bilancio 2026, alla Mediterranea andrà la somma minore tra quelle stanziate per gli atenei della regione Il ministero dell'università e della ricerca finanzierà il reclutamento di 46 ricercatori presso le università calabresi con 1,3 milioni di euro. La ministra Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di bilancio 2026. Nell'anno corrente gli atenei calabresi riceveranno dal Mur oltre 306 mila euro, che nel 2027 aumenteranno a 1,3 milioni di euro annui.