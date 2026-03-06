Fondi | 28enne fermato con 21g di hashish e 50€ in tasca

Un uomo di 28 anni, residente a Fondi e con precedenti, è stato fermato dai carabinieri durante un controllo stradale. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 21 grammi di hashish e 50 euro in contanti. L’arresto è avvenuto sul posto e l’indagato è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Un cittadino di ventotto anni, residente a Fondi e già noto alle autorità, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo stradale. L'uomo, di origini egiziane, era in possesso di ventuno grammi di hashish suddiviso in sette porzioni pronte per la vendita, oltre a cinquanta euro in contanti sequestrati sul posto. L'arresto ai domiciliari segna l'inizio di un'operazione più ampia condotta dalla forza di polizia nella cittadina laziale. Oltre al pusher fermato, i controlli hanno portato alla segnalazione di due giovani come consumatori di stupefacenti e al rinvenimento di altri cinque grammi di droga abbandonata in un terreno.