Fondazione Rizzoli Oltre il futuro

Tre giovani, di 17, 15 e 9 anni, hanno vissuto un’esperienza difficile dopo aver perso un arto a causa di una malattia oncologica. Sono Enrico, Kristina e Brando, ragazzi che hanno affrontato un percorso complesso legato alla loro condizione e alle conseguenze di un intervento chirurgico. La loro storia si inserisce nel contesto della Fondazione Rizzoli, che si occupa di questi casi.

Enrico, 17 anni; Kristina, 15; e Brando, 9.Tre ragazzi che hanno visto la propria vita cambiare radicalmente dopo avere subito un'amputazione a causa di una patologia oncologica. Per loro però c'è stato un "dopo" grazie alla Fondazione Rizzoli, nata come attivatore d'eccellenza dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e impegnata per offrire assistenza e accoglienza ai suoi pazienti, spesso provenienti da fuori regione (si colloca fra i primi ospedali ortopedici al mondo); per sostenerne la qualità delle cure e la ricerca; e per tutelare il valore storico e culturale della sua sede, il prestigioso complesso di San Michele in Bosco a Bologna.