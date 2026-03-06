Foglie | Jackpot il pop-funk che vince sull’amore

Il nuovo singolo di Foglie, intitolato Jackpot, sarà disponibile da venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme digitali. L’artista di Gravellona Toce ha scelto di proporre un brano pop-funk arricchito da influenze degli anni Settanta e prodotto da Marco Di Vincenzo. La canzone si inserisce nel suo percorso musicale e sarà ascoltabile in rete da quella data.

Il nuovo singolo Jackpot di Foglie uscirà venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme digitali. L'artista, originario di Gravellona Toce, presenta un brano pop-funk con influenze settantiste e una produzione curata da Marco Di Vincenzo. L'uscita del disco segna l'ingresso ufficiale dell'artista nel mercato discografico attuale, puntando su un sound caldo e diretto che mescola atmosfere vintage con tecniche produttive moderne. La distribuzione è affidata a The Orchard, mentre la direzione artistica spetta al Daylite Lab, divisione di Daylite Records. Il testo ruota attorno al concetto dell'amore come unica vittoria reale, superando la ricerca di denaro o fama.