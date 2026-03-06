Floky presenta No Strain Evolution | il manicotto da padel per ridurre vibrazioni e infortuni

Una nuova proposta nel mondo del padel arriva dalla PMI bresciana che presenta No Strain Evolution, un manicotto progettato per ridurre le vibrazioni durante il gioco. Questo prodotto promette di abbassare le vibrazioni del 30,62%, offrendo una soluzione che mira a ridurre il rischio di infortuni per i giocatori. Il manicotto viene introdotto come accessorio innovativo destinato a migliorare la sicurezza e le prestazioni degli atleti.

L'espansione del padel nel mondo negli ultimi anni è stata inarrestabile, ma alla crescita dei praticanti si accompagna anche un aumento degli infortuni da sovraccarico dell’arto superiore: polso, gomito e spalla sono le aree più colpite, con epicondilite e tendinopatie tra le problematiche più frequenti. Da queste problematiche, con l'obiettivo di ridurre le vibrazioni a carico dell'arto, nasce il percorso di ricerca di Floky, PMI innovativa bresciana che ha realizzato e pubblicato il primo studio biomeccanico al mondo sul padel, condotto direttamente in campo in collaborazione con Biomoove Lab. I risultati mostrano una riduzione media delle vibrazioni totali del 30,62% con l’utilizzo del manicotto biomeccanico No Strain Evolution rispetto al braccio nudo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

