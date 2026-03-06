Il Barcellona si prepara a giocare cinque partite in due settimane tra campionato e Champions League, inclusi gli ottavi contro il Newcastle. La squadra dovrà fare a meno di cinque giocatori, tra cui tre titolari: De Jong, Koundé e Balde, oltre a Christensen e Gavi. Flick ha dichiarato che migliorare la gestione degli infortuni è una sua responsabilità, ma ha anche sottolineato che i giocatori devono imparare a prendersi cura di sé stessi.

Nelle prossime due settimane il Barça giocherà cinque partite senza tre titolari: “Voglio parlare con i medici, i fisioterapisti e lo staff tecnico per vedere cosa possiamo migliorare" Il Barcellona dovrà affrontare due settimane in cui disputerà cinque partite tra campionato e Champions League (gli ottavi di finale contro il Newcastle) e non potrà contare su cinque giocatori, tre dei quali sono titolari: De Jong, Koundé, Balde, Christensen e Gavi. Il tecnico Hansi Flick ha chiarito di voler parlare con lo staff (medico e tecnico) per gestire meglio le sedute di allenamento, prendendosi la responsabilità degli infortuni dei suoi giocatori. “Sono cose che capitano, ma non sono contento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Flick e gli infortuni del Barcellona: “Migliorare è una mia responsabilità ma i giocatori devono imparare a gestirsi”

Alla vigilia della sfida di Liga contro l'Athletic Bilbao, Hansi Flick ha analizzato il momento della squadra dopo le fatiche di Coppa

Il Barcellona sta pagando un conto salatissimo con gli infortuni; dopo l'impresa sfiorata contro l'Atletico Madrid.

