Firenze la classifica dei nomi più diffusi tra i residenti

A Firenze, i nomi più comuni tra i residenti sono Andrea tra gli uomini e Francesca tra le donne. La classifica si basa sui dati raccolti dal Comune e aggiornati al 31 dicembre 2025. Il bollettino statistico pubblicato a febbraio 2026 mostra questa tendenza, confermando le preferenze di nomi che si sono mantenute nel tempo nella città.

A rivelarlo è il focus demografico del bollettino statistico del Comune di Firenze, basato sui dati aggiornati al 31 dicembre 2025 FIRENZE – I nomi più diffusi a Firenze restano Andrea per gli uomini e Francesca per le donne. A rivelarlo è il focus demografico del bollettino statistico del Comune di Firenze, basato sui dati aggiornati al 31 dicembre 2025 e pubblicato nel report di febbraio 2026. Secondo l'analisi statistica dell'amministrazione comunale, Andrea è il nome maschile più diffuso tra i residenti del capoluogo toscano. Complessivamente sono 5118 le persone che portano questo nome in città. Alle sue spalle si collocano Marco con 4686 residenti, Alessandro con 4668, Francesco con 4514 e Lorenzo con 4185.

