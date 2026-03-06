firenze il caso del carcere di sollicciano arriva alla corte costituzionale

Il caso del carcere di Sollicciano di Firenze è stato portato davanti alla Corte Costituzionale. La questione riguarda alcune decisioni e procedure legate alla gestione della struttura penitenziaria. I giudici supremi devono ora valutare le implicazioni di alcune norme applicate nel contesto del carcere. La discussione si concentra sui profili costituzionali delle questioni sollevate.

Celle con infiltrazioni, insetti e gravi carenze igieniche nel penitenziario fiorentino. Il tribunale di sorveglianza porta la vicenda davanti alla Consulta FIRENZE – Il caso del carcere di Sollicciano approda all’esame dei giudici della Consulta. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha infatti sollevato una questione di legittimità costituzionale legata alle condizioni di detenzione nella casa circondariale fiorentina, chiedendo un chiarimento sulla normativa che regola l’esecuzione della pena. Alla base della decisione ci sono le criticità strutturali e igieniche segnalate nelle celle, descritte nei provvedimenti giudiziari come ambienti interessati da infiltrazioni d’acqua, presenza di insetti e condizioni igienico-sanitarie problematiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

