A Firenze, l’ensemble dei Solisti di Akademie Für Alte Musik Berlin si esibisce alla rassegna Amici della Musica, presentando il progetto “Winterreise” con Andrè Schuen e Daniel Heide. La formazione, nata nel 1982 a Berlino, è considerata tra le più importanti nel campo della musica antica. La serata prevede un repertorio dedicato alle sonorità storiche e interpretazioni vocali e strumentali.

Fondata nel 1982 a Berlino, l’Akademie für Alte Musik Berlin (in breve Akamus) è oggi una delle orchestre da camera più rinomate al mondo nel campo dell’esecuzione storica e vanta una storia di successi. L’ensemble è ospite molto richiesto sui più importanti palcoscenici europei e internazionali, da New York a Tokyo, da Londra a Buenos Aires. Dal 1994 l’ensemble si dedica regolarmente all’opera barocca alla Staatsoper di Berlino. Hanato i musicisti, parlando del programma proposto: “Nelle opere dei figli di Bach, sentiamo come entrambi abbiano rivitalizzato il genere nei loro modi individuali e siano partiti verso nuovi lidi musicali. Il movimento Largo all’inizio del Trio in si bemolle maggiore di Wilhelm Friedemann, ad esempio, è caratterizzato da una grazia sensibile e da linee di ampio respiro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Amici della Musica: i Solisti di Akademie Für Alte Musik e “Winterreise” con Andrè Schuen e Daniel Heide

Firenze, doppio concerto degli Amici della MusicaFirenze, 4 febbraio 2026 - A Firenze l'appuntamento è con um doppio concerto degli Amici della Musica.

Firenze, Amici della Musica: Gabriele Strata alla Pergola e Miriam Prandi al NiccoliniDomenica 1° febbraio alle 19 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3), rara e particolare occasione di ascoltare Miriam Prandi in concerto non solo al...

Altri aggiornamenti su Amici della Musica.

Temi più discussi: 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con l'omaggio a George Gershwin - FoggiaToday; 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Giovanni Guzzo e Zoltán Fejérvári; BLUE E ROSE. FEU ENCHANTÉ | Conservatorio di Musica Luigi Cherubini; Rothko Chapel di Morton Feldman.

Amici della Musica: Jan Lisiecki alla Pergola e Signum Saxophone col soprano Sarah Maria Sun al NiccoliniDanze pianistiche del XIX e XX secolo per il primo e un viaggio dalla musica classica al musical di Broadway per i secondi ... firenzepost.it

Amici della Musica, a Firenze tornano Yo-Yo Ma e SokolovFirenze, 4 giugno 2025 – Sono 45 i concerti della stagione concertistica 2025-2026 degli Amici della musica di Firenze, presentata oggi, 4 giugno, alla Pergola e al via ufficialmente dall'11 ottobre. lanazione.it

L'Associazione Amici della Musica di Potenza Picena dedica l'8 marzo alla creatività femminile - facebook.com facebook