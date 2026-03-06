Fiorentina-Parma domenica 08 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 15:00 si gioca la partita tra Fiorentina e Parma al Franchi. In casa Fiorentina, i giocatori e lo staff sono concentrati sulla sfida in programma, mentre le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state aggiornate. Le due squadre si preparano ad affrontarsi in un match che promette attenzione e intensità, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa particolare attenzione.

In casa Fiorentina sono tutti consapevoli dell’importanza della partita di domenica al Franchi contro il Parma. La Viola al momento condivide il terzultimo posto in classifica con Lecce e Cremonese, che però si sfidano nello scontro diretto in questo turno, che rappresenta una grande occasione. I toscani sono reduci dal brutto ko di lunedì sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Parma (domenica 08 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Lens-Metz (domenica 08 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNonostante qualche brivido nel finale il Lens di Sage ha staccato il pass per le semifinali di coppa di Francia, e adesso cerca di mantenere la scia... Contenuti utili per approfondire Fiorentina Parma domenica 08 marzo 2026.... Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | FIORENTINA-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Fiorentina-Parma, i provvedimenti di sicurezza per domenica 8 marzo; Fiorentina-Parma: probabili formazioni e statistiche; INFO BIGLIETTI FIORENTINA vs PARMA -. Probabili formazioni Fiorentina-Parma: le sensazioni su Kean e Suzuki, Gosens dal 1?Probabili formazioni Fiorentina Parma - Oltre a Bologna-Verona, in campo questa domenica alle ore 15:00 saranno attese ... fantamaster.it Fiorentina-Parma: convocati e probabili formazioniPartita che vale una buona fetta di salvezza tra Fiorentina e Parma, in campo domani (ore 15.00, diretta tv DAZN) per la 28ª giornata di Serie A. Ai 5 risultati utili consecutivi dei gialloblù fa da c ... sportparma.com La Fiorentina ospita il Parma per uno scontro fondamentale in ottica salvezza. Chi schiereresti facebook Il #Parma giocherà alla vigilia di Pasqua la sfida contro la @OfficialSSLazio a Roma. Questo il calendario noto dei ducali: Domenica 8 marzo 15.00 Fiorentina-Parma Venerdì 13 marzo 20.45 Torino-Parma Sabato 21 marzo 15.00 Parma-Cremonese Sabato 4 x.com