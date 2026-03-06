Fiorentina De Gea nel caos! Galli rincara la dose | Un capitano non dice mai una cosa del genere! Quest’anno è irriconoscibile

Il portiere della Fiorentina è al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni ritenute inappropriate, che hanno suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Giovanni Galli ha commentato pubblicamente il rendimento di De Gea, sottolineando come un capitano non dovrebbe mai pronunciarsi in quel modo e definendo l’attuale stagione del portiere come irriconoscibile. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio.

Fiorentina: giocatori fischiati nel riscaldamento e alla lettura delle formazioni. De Gea capitanoFIRENZE – Tensione allo stadio Franchi nel pre partita della gara di campionato fra Fiorentina e Udinese. Fiorentina: patto per la salvezza fra i giocatori. Con cena a Fiesole voluta dal capitano De GeaFIRENZE – I giocatori della Fiorentina si sono ritrovati questa sera, 4 febbraio 2026, in un noto locale di Fiesole, sulle colline sopra Firenze, per... Fiorentina, De Gea nel mirino dei tifosi sui social: critiche durissime, possibile addio a fine stagioneIl portiere, fin qui protagonista di una stagione negativa, è finito nella bufera per alcune sue dichiarazioni dopo il ko di Udine: tutti i dettagli ... Fiorentina e Juventus, porte girevoli e clamoroso scambio: coinvolto De Gea!Scambio De Gea Di Gregorio - Clamoroso possibile scambio di portieri tra Fiorentina e Juventus: De Gea in bianconero e Di Gregorio in viola!