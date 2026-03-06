Finita la mia pena entro in politica | la lettera dal carcere di Ivan Errichiello il re del reselling di orologi di lusso

Ivan Errichiello, conosciuto come il “re” del reselling di orologi di lusso, ha scritto una lettera dal carcere in cui annuncia l’intenzione di entrare in politica dopo aver concluso la sua pena. In questa comunicazione, Errichiello evidenzia come abbia scoperto la complessità e l’urgenza delle questioni legate al sistema carcerario dal suo punto di vista personale.

“Non pensavo che il tema carcerario a livello umano fosse così complesso e urgente”. Parole di Ivan Errichiello, noto come il re del reselling di orologi di lusso Ivan Szydlik. L’uomo, in carcere dal giugno del 2024 per truffa aggravata, autoriciclaggio e abusivismo finanziario, ha inviato a Fanpage una lettera dove ha annunciato che espiata la pena si dedicherà “alla sensibilizzazione sul sistema penitenziario italiano” e che, soprattutto, non solo attraverso i social, ma anche “nella vita pubblica ed entrare in politica. Szydlik ha scontato quasi due anni della sua pena e dopo San Vittore ha cambiato carcere diverse volte. Ora si trova a Bergamo ed è dal penitenziario della città orobica che l’ex re del reselling ha preso carta e penna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

