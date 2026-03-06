Finestre che non esistono l’arte luminosa delle tende di Yvonne Mak

L'artista Yvonne Mak crea tende luminose che sembrano finestre inesistenti, trasformando lo spazio attraverso giochi di luce. Le sue installazioni si basano su combinazioni di materiali e tecniche innovative, dando vita a effetti visivi sorprendenti. Gli ambienti acquisiscono una nuova dimensione grazie alla capacità di queste opere di catturare l’attenzione e modificare l’atmosfera. Le sue creazioni vengono esposte in diverse mostre e spazi pubblici.

Ci sono incontri che nascono per caso, da un algoritmo o da un amico che invia un link nel momento giusto. Con l’artista olandese Yvonne Mak è andata così. Stavo lavorando alla mia ricerca sul ruolo della luce naturale negli ambienti domestici del Nord Europa quando un amico mi inoltra un articolo con le immagini delle sue tende trompe-l’œil con finestre illusorie. Quelle tende, con rettangoli di luce impressi sulla stoffa, sembravano tradurre in immagine ciò che io stavo cercando di spiegare con pagine di appunti, interviste e dati. Così ho scritto a Yvonne. Lei mi ha risposto da Yogyakarta, in Indonesia, dove si trova ora. 🔗 Leggi su Dilei.it

