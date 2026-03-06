Fine dell’odissea per Daniele Zannini rientrato a Bologna da Dubai | Un pezzo di missile si è abbattuto nell’albergo vicino a noi

Bologna, 6 marzo 2026 - Daniele Zannini, commercialista bolognese, è rientrato al Marconi questa mattina, da Dubai. La fine di un'odissea iniziata domenica scorsa, 1° marzo, poche ore dopo l'inizio di 'Epic fury', il nome dell'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "La guerra è scoppiata nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio, eravamo in albergo e ci hanno fatto scendere nella hall ". Zannini ricorda così quei momenti. "Due alberghi vicino al nostro hanno preso fuoco, su uno di questi è caduto lo spezzone di un missile abbattuto e per giorni abbiamo visto una nube nera sopra le nostre teste", racconta. Poi, il dubbio che assale tutti gli italiani che si trovano in una situazione simile a quella di Zannini: "E ora cosa succederà?".