Final Four di Coppa Italia Serie B | ecco gli accoppiamenti sorteggiati

Si sono svolti i sorteggi per i quarti di finale della Final Four di Coppa Italia di Serie B 2025-2026. Le otto squadre qualificate si sfideranno in incontri diretti, con le partite che si terranno nelle prossime settimane. La fase finale si avvicina e l’interesse tra tifosi e addetti ai lavori cresce.

La fase finale della Coppa Italia di Serie B 2025-2026 si avvicina, creando grande attesa tra gli appassionati di pallavolo. Le associazioni coinvolte hanno fornito i dettagli sui match e le sedi, tracciando un percorso che culminerà in due intensi giorni di gare nel cuore di Ravenna, dove si sfideranno le migliori squadre delle varie categorie per aggiudicarsi il prestigioso trofeo. La Final Four, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con l'assistenza della società Olimpia Teodora Ravenna e del Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna, si svolgerà venerdì 3 e sabato 4 aprile. Gli incontri si disputeranno presso il Palasport Mauro De Andrè e la Palestra Mattioli, entrambe strutture capaci di accogliere le numerose partite previste in questa due giorni di alta competitività.

Palermo c5, ecco l'esito del sorteggio delle Final four della Coppa Italia di Serie c1:Il 2026 inizierà nel migliore dei modi per il futsal siciliano: nel weekend del 3 e 4 gennaio, infatti, Palermo ospiterà per la prima volta le Final...

Hockey pista: definiti gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia. Trissino e Viareggio in corsaSi delinea il quadro delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di hockey su pista.

