Filmati usati a fini disciplinari il Garante | non basta il motivo della sicurezza servono prima le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori Multa di 6mila euro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento nei confronti di un'azienda che ha utilizzato filmati a fini disciplinari. Secondo l'ente, motivazioni legate alla sicurezza non sono sufficienti, perché devono essere rispettate le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. La sanzione comminata è di 6 mila euro.