Filmati usati a fini disciplinari il Garante | non basta il motivo della sicurezza servono prima le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori Multa di 6mila euro
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento nei confronti di un'azienda che ha utilizzato filmati a fini disciplinari. Secondo l'ente, motivazioni legate alla sicurezza non sono sufficienti, perché devono essere rispettate le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. La sanzione comminata è di 6 mila euro.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 70 del 12 febbraio 2026, ha sanzionato con 6.000 euro un ente pubblico per l’uso illecito di un sistema di videosorveglianza installato in un magazzino e per l’utilizzo delle immagini anche nell’ambito di un procedimento disciplinare contro un dipendente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Due lavoratori in nero su 5 in un negozio a Bergamo: multa da 6mila euro e attività sospesa
Due lavoratori in nero in un negozio di oggetti usati: titolare denunciato e multa di quasi 8 mila euroDue lavoratori in nero all'interno di un negozio dedicato alla vendita di oggetti usati a Salsomaggiore Terme.