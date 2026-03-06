Domani in Maniva, Brescia, si terrà la Paper Cup – Winter Edition, una fiera che combina agricoltura, gastronomia e divertimento. Durante l’evento si svolgeranno corse con slittini di cartone, con discese che promettono momenti di allegria tra paesaggi innevati. La manifestazione prevede anche stand dedicati ai prodotti locali e alle specialità culinarie della zona.

Discese epiche a bordo di bob di cartone tra risate e paesaggi innevati: domani in Maniva (Brescia) torna la Paper Cup – Winter Edition. Ritrovo alle 14 allo Chalet Maniva per una sfida tutta creatività e adrenalina, con slittini costruiti solo con cartone e nastro adesivo. Quota 10 euro (assicurazione inclusa) e, dopo la gara, après ski con aperitivo offerto (info, 340.6381290). Anche in Valtellina si resta sulla neve: da oggi a domenica, Santa Caterina Valfurva ospita la terza edizione dello Skimo Festival, tre giorni dedicati allo sci alpinismo con escursioni guidate, workshop, incontri con atleti, test materiali e momenti di festa. Dalla montagna alla pianura, il weekend si fa anche gastronomico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiera agricola, gastronomia e corse con slittini di cartone

XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Fiera di Natale di Struppa con artigianato, gastronomia e tante idee regaloDomenica 14 dicembre torna in Val Bisagno la Fiera di Natale di Struppa, con artigianato, gastronomia, abbigliamento e merci varie.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiera agricola.

Discussioni sull' argomento Fiera agricola, gastronomia e corse con slittini di cartone; Fiere: Fiera Agricola e Sagra della Beata Cristina 2026 - Calvisano (BS) - Brescia.

A Calvisano la Fiera agricola e sagra della beata CristinaSabato 7 e domenica 8 marzo, appuntamento storico che dal 1977 celebra l’agricoltura, il lavoro dell’uomo e le sue tradizioni. quibrescia.it

La campagna in città. Fiera agricola al via fra gastronomia, spettacoli e mercatoEsposti come ogni anno un centinaio fra asini e bovini romagnoli. Tanti gli stand che propongono piatti della tradizione. Si parte oggi alle 18, domani dalle 9 alle 23 e domenica fino alle 21. . La ... ilrestodelcarlino.it

Pronto a scoprire dal vivo la nostra gamma di rotoaratri Ti aspettiamo ’ per la fiera agricola 2026. Ci trovi nell’ allo ! Ti aspettiamo! - facebook.com facebook