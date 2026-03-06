Domenica, la squadra ha giocato una partita decisamente positiva, migliorando rispetto alle occasioni precedenti in cui è mancato qualcosa. L’allenatore ha commentato che, oltre alla buona prestazione, è mancato solo un pizzico di fortuna. Ora, si apre la possibilità di affrontare i playout, con una certa fiducia per le prossime sfide.

"Domenica abbiamo fatto una grande partita. A differenza delle altre volte, dove ci è mancato sempre qualcosa, l’unica cosa che ci è mancata è stata solo un pizzico di fortuna in più". Ne è convinto bomber Mattia Gallo sulla prestazione del Castelfidardo di cinque giorni fa sul campo dell’Ostiamare. Dove la formazione fidardense è stata sconfitta di misura. Punita dalla doppietta di Cardella, con un gol per tempo, che ha vanificato il rigore del provvisorio pareggio siglato proprio da Gallo nella frazione iniziale. Come sempre freddo e spietato l’attaccante veneto dagli undici metri. "Abbiamo giocato alla pari contro una squadra fortissima, colpendo un palo, una traversa, hanno fatto un salvataggio sulla linea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fiducioso per le prossime sfide: playout possibili"

Dubbi e recuperi, l’emergenza Napoli verso le prossime sfideTempo di lettura: 3 minutiLa stagione del Napoli sta diventando un vero incubo sul fronte infortuni.

Acqua alta e possibili mareggiate sulla costa: le previsioni per le prossime oreScirocco nelle ore centrali della giornata, con possibili mareggiate sulla costa tra Lignano e Grado e acqua alta in tarda serata che potrebbe...

Tutti gli aggiornamenti su Fiducioso per le prossime sfide playout....

Discussioni sull' argomento Fiducioso per le prossime sfide: playout possibili; Luperto: Restiamo lucidi e fiduciosi; Fabio Collina (Trasporti Bressan): Fiducioso per il rush finale, buona mentalità di gruppo; Sofia Goggia | Un risultato che mi dà grande fiducia per il weekend | FISI TV.

Fiducioso per le prossime sfide: playout possibiliDomenica abbiamo fatto una grande partita. A differenza delle altre volte, dove ci è mancato sempre qualcosa, l’unica cosa ... ilrestodelcarlino.it

Siamo una squadra in crescita, sono fiducioso, i ragazzi sono pronti e sono certo faremo una bella partita. ” Gonzalo Quesada non si nasconde e si prepara alla partita con l’Inghilterra, unico avversario che l’Italia non ha mai battuto nel Sei Nazioni. Mancano p - facebook.com facebook

La domanda di servizi cresce a ritmo serrato e i CEO del settore #Healthcare lanciano un messaggio chiaro: l'efficienza non è più un obiettivo, è una condizione di sopravvivenza. L’85% dei CEO è fiducioso nella crescita del settore Healthcare. Ma la vera x.com