Festa della Donna 2026 | eventi e mostre in Piemonte

In Piemonte, la Festa della Donna del 2026 si anima con una serie di eventi e mostre dedicate alla storia e ai diritti delle donne. Per celebrare gli 80 anni dal voto femminile, vengono organizzate iniziative culturali che coinvolgono musei, teatri e spazi pubblici. L’obiettivo è mettere in luce il ruolo delle donne attraverso esposizioni e incontri diffusi in tutta la regione.

La Festa della Donna 2026 in Piemonte assume un valore particolarmente simbolico, poiché ricorre l'80° anniversario del voto alle donne in Italia. Si tratta di una conquista che ha segnato in modo irreversibile la storia democratica del Paese. Per questo motivo, il Consiglio regionale del Piemonte promuove un articolato programma di iniziative culturali che attraversano musei, palazzi istituzionali e luoghi della memoria. L'obiettivo, infatti, è quello di raccontare in modo approfondito il ruolo delle donne nella costruzione della società italiana. In questo modo il percorso proposto accompagna il pubblico dal Risorgimento fino ai giorni nostri, offrendo una visione ampia e coerente dell'evoluzione storica.