ferrari testa una gabbia termica per ottimizzare il flusso dei gas di scarico

Durante la stagione iridata, a Melbourne, si parla molto della Ferrari SF-26, che ha attirato l’attenzione per le modifiche aerodinamiche nel retrotreno. La casa automobilistica sta sperimentando una gabbia termica progettata per migliorare il flusso dei gas di scarico, un elemento chiave per le prestazioni della vettura. La modifica riguarda direttamente il sistema di scarico e il raffreddamento dei componenti.

Nel contesto della stagione iridata, la SF-26 della Ferrari è al centro dell'attenzione a Melbourne per le scelte aerodinamiche concentrate nel retrotreno e per le dinamiche di sviluppo che emergono tra prove e valutazioni tecniche. l'obiettivo è interpretare al meglio i segnali provenienti dal pacchetto vehicle e valutare come evolverà nel corso delle prossime sessioni di lavoro. La Ferrari non è la monoposto più veloce, ma resta una delle più osservate per le soluzioni adottate nel retrotreno. Rispetto al programma di test in Bahrain, è stata introdotta una piccola modifica all'esterno dell'estattore e si è rinunciato all'utilizzo dell'ala "Macarena", confermando la direzione di sviluppo annunciata in precedenza.

