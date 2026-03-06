Le quattro scuderie Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren sono tra le principali protagoniste del Mondiale di Formula 1. Ognuna ha presentato un progetto diverso per le proprie monoposto, che sono state protagoniste della prima giornata di prove. I team hanno mostrato strategie e approcci distinti, con le vetture che si sono alternate in tempi e prestazioni durante le sessioni.

Con il weekend di Melbourne iniziato, è interessante scendere nel dettaglio delle strade che i top team hanno scelto per affrontare i profondi cambiamenti imposti dalle nuove regole tecniche. È infatti importante sottolineare come proprio la rivoluzione regolamentare abbia permesso di individuare una possibile chiave di lettura dei cosiddetti fattori competitivi. Intendiamo dire che la F1 2026 ha, di fatto, reso predominanti alcuni elementi che in passato risultavano meno determinanti. È emerso infatti, già in fase progettuale — e successivamente confermato dai dati raccolti nei test pre-stagionali — che l’efficienza aerodinamica e, soprattutto, la riduzione della resistenza all’avanzamento rappresentano uno dei cardini progettuali attorno ai quali alcuni team, più di altri, hanno fatto ruotare l’intero sviluppo della monoposto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren: 4 big per 4 filosofie diverse. Quale sarà quella vincente?

