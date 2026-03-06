Ferrari | per volare sui rettilinei taglia il motore elettrico nel terzo settore

Durante la prima giornata di prove sulla pista di Melbourne, la Ferrari ha deciso di disattivare il motore elettrico nel terzo settore per aumentare la velocità sui rettilinei. La gestione dell’energia è stata al centro dell’attenzione, con la squadra che ha sperimentato diverse soluzioni per ottimizzare le prestazioni della vettura. La strategia si è concentrata principalmente sulla modalità di utilizzo del sistema ibrido durante le sessioni di test.

Nella prima giornata di lavoro sulla pista di Melbourne, la gestione energetica si è confermata come pilastro della strategia globale, al centro della rivoluzione tecnica introdotta dalla stagione 2026. Le squadre hanno mostrato approcci distinti, evidenziando punti di forza e criticità in diverse zone della tracciatura, dove l’equilibrio tra ricarica della batteria e sfruttamento dell’energia disponibile determina il ritmo delle prestazioni. La Ferrari ha mostrato un profilo particolarmente estremo, orientato a massimizzare i guadagni di tempo sui rettilinei grazie a una gestione energetica mirata. In molti tratti, i dati indicano una maggiore efficacia in zone ad alta velocità rispetto a quelle lente, dove i rivali riescono a recuperare terreno grazie a diverse scelte di sviluppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

