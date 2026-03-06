Ferrari c’è aria nuova Kimi pronto e al top

Una nuova stagione di Formula 1 sta per cominciare, con i team che si preparano alle novità del regolamento e alle sfide che queste comportano. Mara Sangiorgio, voce dai box di Sky Sport, ha parlato di un campionato aperto e inedito, dove le monoposto saranno da scoprire sia per i piloti sia per gli spettatori che seguiranno i Gran Premi da casa.

Mara Sangiorgio, voce dai box di F1 per Sky Sport: che stagione ci troviamo alle porte, col cambio di regolamento? "Sarà un campionato aperto, inedito, con le monoposto da scoprire tanto da parte dei piloti, quanto da chi guarda i Gp a casa. La parte elettrica del powertrain dà ora un contributo ben maggiore rispetto agli anni scorsi, quindi c’è un modo di guidare tutto nuovo. Con alcune criticità da risolvere, come le partenze e i sorpassi. Fattori prima da ‘digerire’, poi da apprezzare". Anche le gerarchie in pista potrebbero cambiare. "In realtà nei test hanno già creato un gap con gli altri i primi quattro team, che sono poi sempre i soliti: Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

F1, Andrea Kimi Antonelli chiamato a mostrare le sue vere qualità. E se la Mercedes fosse al top come si vocifera…A soli 19 anni Andrea Kimi Antonelli si presenta ai nastri di partenza del Mondiale 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di potersi giocare...

F1, Ferrari rivela data e sede della presentazione ufficiale della nuova macchina. Il nome resta top secret…La Ferrari vuole mettersi alle spalle un 2025 al di sotto delle aspettative e pensa già alla prossima stagione, in cui entrerà in vigore per la...

