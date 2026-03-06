Fermato in piazza a vendere abusivamente ortaggi | multa da oltre 5mila euro

In piazza a Cesano Maderno un venditore è stato fermato mentre cercava di spacciare ortaggi senza autorizzazione. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato controlli e hanno multato diverse persone, raggiungendo un totale di quasi 8.000 euro di sanzioni. Tra le multe, quella più elevata supera i 5.000 euro per l’attività abusiva di vendita di prodotti alimentari.

Giornata di controlli e multe per un totale di quasi 8mila da parte degli agenti della polizia locale di Cesano Maderno. Multe arrivate nell’ambito dei controlli in esercizi commerciali e contro l’abusivismo commerciale. L’Unità specialista gestione del territorio della polizia locale ha fatto controlli in alcuni esercizi commerciali al fine di garantire la tutela dei consumatori. In un esercizio gli agenti hanno riscontrato che un commerciante vendeva prodotti alimentari non garantendone la corretta conservazione e mancanti della prescritta tracciabilità dei prodotti. A seguito di una verifica degli operatori dell’Agenzia tutela salute (Ats) il commerciante è stato quindi sanzionato con una multa da 1500 euro e la merce mal conservata è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

