ferisce rivale in amore 16enne arrestato

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere con l’accusa di aver ferito un rivale in amore. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica e le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente. La vittima ha riportato ferite lievi e le autorità stanno indagando sulla dinamica dei fatti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E' accusato di aver ferito un suo rivale in amore. Per questo motivo un 16enne è stato arrestato dalla polizia ed è finito in carcere. La vicenda si è consumata martedì a Crispano, un comune del Napoletano, ma è stata resa nota solo oggi. A far scattare l'allarme sono stati medici dell' ospedale San Giovanni di Dio per la segnalazione di una persona con ferite da arma da taglio. La vittima ha riferito agli agenti ( commissariato di Afragola e Frattamaggiore ), di essere stato avvicinato dal 16enne, giunto a bordo di uno scooter, nei pressi dell'entrata della Villa Comunale di Crispano e di essere stato colpito al polso e al fianco con un coltello.

