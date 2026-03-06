Il fenomeno Hikikomori riguarda giovani, in prevalenza maschi, che scelgono di allontanarsi dalla vita sociale e di isolarsi dal mondo esterno. Si tratta di persone che, per motivi ancora in parte sconosciuti, preferiscono vivere in isolamento e evitare i rapporti con gli altri. Gli adulti possono intervenire offrendo supporto e aiuto per affrontare questa condizione.

Una generazione in fuga dalla vita sociale. Sono giovani, per lo più maschi, e decidono di isolarsi da un mondo che percepiscono incapace di comprenderli. Vengono chiamati “hikikomori”, termine giapponese che significa “stare in disparte”. Rinchiusi nella propria abitazione, evitano qualunque tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta anche con i familiari. Un “ritiro sociale volontario” che può durare anche per lunghi periodi, alle volte anni, e che spesso comporta l’abbandono scolastico o lavorativo. Un fenomeno da non sottovalutare e che, come ci raccontano i dati più recenti, è in aumento anche in Italia. Meccanismo di difesa Non si tratta – è bene specificarlo – di moderni eremiti: la scelta del ritiro è soprattutto un meccanismo difensivo in risposta alla difficoltà ad adattarsi alla società in cui si vive. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fenomeno Hikikomori: ecco cosa possono fare gli adulti per aiutarli

Hikikomori, fenomeno in crescitaSono sempre di più le famiglie che si rivolgono allo sportello Hikikomori, genitori ma anche zii, che vogliono aiutare i ragazzini che si ritirano...

Juventus: Cosa possono e non possono fare i dirigenti Comolli e Chiellini durante la sospensione."> Bandi per Damien Comolli e Giorgio Chiellini: Le Conseguenze dopo il Derby d’Italia.

Contenuti e approfondimenti su Fenomeno Hikikomori.

Voglio restare qui, nella mia cameretta: il fenomeno HikikomoriMarta convive da 10 anni con un figlio hikikomori. «Io ci provo a spingere Marco a parlare di sé, specie con altri nella sua situazione, ma lui non ce la fa, dice che quei ragazzi li capisce e che, se ... donnamoderna.com

Hikikomori sfida clinica e sociale: ecco le risposte che anche l’Italia deve dareInizialmente descritto come fenomeno della società giapponese, l’Hikikomori, termine che deriva dai verbi giapponesi hiki (ritirarsi) e komori (stare all’interno), sta diventando un’espressione di ... ilsole24ore.com