Federico Palmaroli a Sala Umberto | satira pura e surreale

Il 14 marzo 2026 alle ore 20:30, presso la Sala Umberto di Roma, si tiene lo spettacolo dal vivo intitolato “Le più belle frasi di Osho” di Federico Palmaroli. Lo spettacolo presenta una combinazione di satira e umorismo surreale, con Palmaroli che si esibisce sul palco davanti al pubblico presente. L’evento è organizzato nella storica sala teatrale nel centro della capitale italiana.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Nel panorama culturale contemporaneo, caratterizzato da un rumore di fondo costante e da una narrazione spesso stucchevole, c’è chi ha scelto di non limitarsi a commentare la realtà, ma di scardinarla pezzo dopo pezzo con l’arma più potente di cui disponiamo: la risata. Federico Palmaroli, meglio conosciuto dal grande pubblico come l’ideatore di “Le più belle frasi di Osho”, torna a calcare le scene romane con un appuntamento imperdibile alla Sala Umberto. Non si tratta semplicemente di uno spettacolo di satira, ma di una vera e propria cronaca surreale di un mondo che, spesso, sembra aver perso la bussola, diventando esso stesso una parodia grottesca di ciò che vorrebbe essere. 🔗 Leggi su Ezrome.it

