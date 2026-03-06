Federconsumatori avverte di una nuova campagna di truffe telefoniche che utilizza il nome del CUP. La truffa, nota come vishing, sta colpendo molte persone nel nostro territorio, con chiamate che cercano di ingannare i cittadini. Si invita a prestare attenzione e a non fornire informazioni personali o bancarie durante queste chiamate sospette.

È stata segnalata una nuova e pericolosa campagna di truffa telefonica (vishing) che sta colpendo numerosi cittadini, in particolare sul nostro territorio. Gli utenti ricevono messaggi SMS che, simulando una comunicazione ufficiale del Centro Unico di Prenotazione (CUP), sollecitano l’utente a contattare con urgenza il numero 8938939081 per risolvere un’anomalia in una prenotazione. I messaggi provengono solitamente da utenze mobili, tra cui il numero 351 3409098. Come funziona la truffa: Il messaggio utilizza toni di urgenza per spingere la vittima a richiamare il numero indicato. Si tratta di una tattica volta a indurre l’utente a chiamare una numerazione a sovrapprezzo (spesso appartenente alla categoria dei servizi a tariffazione speciale), causando un immediato e ingente addebito sul credito telefonico o in bolletta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Federconsumatori, attenzione alle truffe telefoniche: campagna di phishing che sfrutta il nome del CUP

