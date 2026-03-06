FC 26 rivoluzione FUT Birthday | perché i nuovi giocatori non hanno PlayStyle e come aggiungerli con la Bakery

In occasione dei 17 anni di Football Ultimate Team, EA Sports ha introdotto una novità significativa con la rivoluzione FUT Birthday. I nuovi giocatori disponibili in questa promozione non possiedono ancora i PlayStyle, un elemento che permette di personalizzare le caratteristiche di gioco. Per ovviare a questa mancanza, è stata introdotta una funzione chiamata “Bakery” che consente di aggiungerli successivamente.

Il compleanno di Football Ultimate Team compie 17 anni e, per l’occasione, EA Sports ha deciso di stravolgere le regole del gioco. Non si tratta solo della solita pioggia di pacchetti e carte speciali: quest’anno la promo FUT Birthday introduce una meccanica mai vista prima che mette il potere direttamente nelle mani dei giocatori. Mentre le ICON e gli Eroi come Gabriel Batistuta, Andrea Barzagli, Mario Mandžuki? ed Esteban Cambiasso arrivano già pronti a dominare il campo con statistiche mostruose, le carte “standard” della promo nascondono un segreto che ha inizialmente spiazzato la community. Il mistero delle carte “nude”: Ecco la Bakery. In Italiano è stato tradotto con LABORATORIO! Se hai appena spacchettato un giocatore FUT Birthday e hai notato che non possiede alcun PlayStyle o PlayStyle+, non preoccuparti: non è un bug. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

