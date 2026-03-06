Il fascino del 'Mare Pineta' a Milano Marittima compie cent’anni di attività. Fondato un secolo fa, l’hotel ha ospitato numerosi ospiti nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento per l’ospitalità italiana. Nel tempo, ha visto passare diverse generazioni, mantenendo sempre un ruolo centrale nel panorama locale. La struttura si distingue per aver contribuito a scrivere la storia della zona.

È trascorso un secolo dalla sua fondazione. E nel tempo è divenuto un’icona dell’ospitalità italiana, dell’arte, dello sport e della cultura. ’Mare Pineta’ a Milano Marittima, quest’anno, celebra il suo centenario. Dal lontano 1926, quando fu inaugurata la casa madre, il resort ha saputo evolversi rimanendo fedele alla sua identità: un luogo dove eleganza, natura e tradizione convivono in un equilibrio senza tempo. Il compleanno sarà celebrato all’insegna dell’arte, dell’architettura, dell’ospitalità, della memoria e del territorio, in un anno denso di appuntamenti, ospiti e progetti speciali. Per raccontare i suoi 100 anni verrà, inoltre, realizzato un libro celebrativo, arricchito da fotografie e testimonianze di personalità che hanno segnato la vita del resort e della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fascino ’Mare Pineta’. Cento anni di ospitalità a Milano Marittima

