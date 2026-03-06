Fascino e mistero I ’Tarocchi Le origini le carte la fortuna’

I Tarocchi sono un mazzo di carte che da secoli affascina e incuriosisce molte persone. Le origini di queste carte sono antiche e misteriose, e nel tempo sono state associate a pratiche divinatorie e giochi. L’autrice Anna Mangiarotti ne esplora le origini, descrive le carte e il loro ruolo nella fortuna, con un approfondimento che si svolge all’interno dell’Accademia Carrara di Bergamo, conosciuta anche come museo del collezionismo.

di Anna Mangiarotti Incastonata nell'Accademia Carrara di Bergamo - o 'museo del collezionismo italiano', fondato su lasciti di mecenati, con capolavori dal Gotico all'Ottocento, e completo di parco romantico con bistrot - la mostra 'TAROCCHI Le origini, le carte, la fortuna' (catalogo Silvana Editoriale), fino al 2 giugno, porta oltre le Colonne d'Ercole. Per la prima volta, nella storia espositiva del museo, un varco si apre nel Novecento. Riscoperto, per 7 secoli, il potere immaginifico delle carte. Dalle sfarzose corti del Rinascimento, dove il gioco nasce, alla Parigi illuminista e incline all'Égyptomanie, dove i Tarocchi diventano strumenti divinatori.