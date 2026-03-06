Fasano | 4 milioni per parchi scuola e nuova mobilità urbana

La città di Fasano si prepara a ospitare un piano d'intervento pubblico del valore di oltre 4 milioni di euro, finanziato in parte da fondi regionali e comunali per trasformare spazi verdi e la mobilità urbana. L'Amministrazione locale punta a ricucire il tessuto cittadino attraverso opere che collegano il Parco della Rimembranza alla scuola Collodi e realizzano un nuovo polo di trasporto in Via Gravinella. Questi investimenti mirano a superare i vincoli normativi esistenti, chiedendo al Ministero della Cultura una revisione delle l patrimonio culturale per permettere l'uso attivo dei luoghi di memoria. Il progetto include anche la riqualificazione della Villetta San Francesco e l'installazione di sistemi di videosorveglianza per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche.