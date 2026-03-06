Farmacista raggirata dal ladro ' illusionista' con la tecnica del cambio delle monete | 40enne denunciato

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Busseto hanno denunciato un uomo di 40 anni, di origine europea, per aver messo in atto una truffa ai danni di una farmacia locale. La vittima, una farmacista, è stata raggirata con la tecnica del cambio delle monete, comunemente nota come “illusione”. L’indagine dei militari si è conclusa con questa denuncia, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

L'episodio a Busseto, lo straniero è stato identificato dai carabinieri a partire dalla targa dell'auto a bordo della quale è scappato Nei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività d’indagine, i carabinieri di Busseto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne dell’est Europa ritenuto il presunto responsabile di una truffa ai danni di una farmacia della zona. Tutto nasce dalla denuncia presentata ai militari della Stazione di Busseto lo scorso 17 febbraio dalla titolare di una farmacia della zona, caduta in una trappola truffaldina eseguita con un'abilità sorprendente. I fatti risalgono alla tarda mattinata del 16 febbraio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

