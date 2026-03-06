Farmaci carenti arriva l’alert Ue | Sono oltre 600 è inaccettabile

Un nuovo report del Pharmaceutical Group of the European Union segnala la carenza di oltre 600 farmaci in Europa. Il documento, presentato al Parlamento europeo, evidenzia questa situazione che viene definita inaccettabile. L’alert si riferisce a una vasta gamma di medicinali che risultano difficili da reperire sul mercato. La notizia riguarda direttamente i sistemi sanitari di diversi paesi del continente.

(Adnkronos) – C'è un alert in Europa per la carenza di oltre 600 farmaci. A lanciarlo è un nuovo report curato dal Pharmaceutical Group of the European Union (Pgeu) e presentato al Parlamento europeo. Il lavoro di analisi è basato sui dati di 27 Paesi Ue e dell'Efta (European Free Trade Association). Dal rapporto emerge che "le carenze non sono più interruzioni episodiche, ma una caratteristica persistente del panorama farmaceutico europeo. Il 96% dei Paesi intervistati segnala carenze di medicinali e nel 70% la situazione è stagnante a un livello inaccettabilmente elevato. In oltre un terzo dei Paesi, oltre 600 medicinali sono attualmente carenti". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Consultando il sito Aifa (aggiornato al 6 febbraio 2026), non esiste un equivalente né un trattamento alternativo per il Depakin granulare. Tutte le formulazioni (100 mg, 250, 500, 750, 1000 mg) sono nell'elenco dei farmaci carenti e importabili dall'estero per le - facebook.com facebook