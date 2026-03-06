Fango e Disputa Istituzionale | Stallo su Viale Italia Sicurezza a Rischio

Avellino, 6 marzo 2026. L'associazione "Non Sei Irpino Se" ricostruisce sedici giorni di scambi ufficiali tra Comune, Provincia e Istituto scolastico. Il problema resta irrisolto. C'è un tratto di Viale Italia, ad Avellino, nel punto in cui la strada scorre accanto all'Istituto Agrario, che durante le piogge si ricopre di fango e detriti. Il pericolo è noto, documentato, segnalato. Eppure, a sedici giorni dalla prima denuncia formale, la carreggiata versa nelle stesse condizioni di quando tutto è cominciato. Da quel momento si è aperto uno scambio di atti e controdeduzioni che, al momento, non ha prodotto alcun risultato concreto sull'asfalto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Maltempo ad Avellino: emergenza fango in Viale ItaliaUna copiosa colata di acqua e fango sta investendo in queste ore la città di Avellino, a seguito delle intense piogge che hanno colpito la zona.

