Famiglia nel bosco Tribunale | Trasferire la madre in un’altra struttura

Il Tribunale dei minori ha emesso un’ordinanza che riguarda la famiglia nota come “mamma del bosco” di Palmoli. La decisione prevede il trasferimento della madre, Catherine Birmingham, e dei suoi tre figli dalla casa famiglia di Vasto a un’altra struttura. La famiglia si trovava attualmente in quella residenza e ora dovrà cambiare sistemazione, secondo quanto stabilito dalla corte.

Trasferiti anche i tre figli. Lo stabilisce un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila Con un’ordinanza del Tribunale dei minori, Catherine Birmingham, la “mamma del bosco” di Palmoli, non potrà più restare nella casa famiglia di Vasto dove si trovava insieme ai suoi tre figli: anche i tre fratelli saranno trasferiti. La decisione, sollecitata dalla direzione della casa famiglia di Vasto, dove i bambini sono stati accolti dal 20 novembre, è contenuta in un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che, secondo le prime informazioni emerse, dispone il trasferimento della donna in un’altra struttura. Trasferimento che avverrà nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

